Mercato. Il Trodica si assicura il centrocampista Susic, ex nazionale bosniaco

Il Trodica non vuole lasciare nulla al caso e la società si è assicurata il bosniaco Tino Sven Susic, un centrocampista che ha indossato la maglia della nazionale maggiore nel Mondiale 2014 e ha giocato a lungo in serie A con Hajduk Spalato e con il Genk in Belgio; è stato protagonista anche nel campionato olandese. Con il Sarajevo ha vinto il titolo nazionale e la Coppa di Bosnia. La sua altezza (186 cm) lo rende un elemento importante sia a centrocampo che nei duelli aerei. Ora il Trodica sta valutando alcuni attaccanti per rinforzare l’organico. È in uscita Paniconi il quale piace ad Atletico Mariner e Sangiorgese. Anche l’Aurora Treia non resterà con le mani in mano: sul taccuino del diesse ci sono Ruggeri della Civitanovese, il portiere Testa dell’Atletico Mariner, Bugaro e Buovanentura dell’Osimana. Si sono divise le strade tra il Portorecanati e Alessandro Cozzolino. Il San Claudio, formazione di Prima categoria, non avrà più Cotica come allenatore. La squadra si è assicurata il centravanti Francesco Maccari, ex Montecassiano. Il Montemilone Pollenza è sull’attaccante Davide Andreucci, che aveva iniziato la stagione con la Settempeda.