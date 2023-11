MERCATO. Innesto a sorpresa. In attacco arriva Sebastiani

Arriva dalla serie D il primo innesto di mercato per l’Arezzo che nella giornata di ieri ha ufficializzato l’acquisto di Cristiano Sebastiani. L’attaccante romano, classe ‘99, svincolato dal Trastevere dove ha segnato 3 gol, si è già aggregato alla squadra. "Le valutazioni di mercato in vista del mercato di gennaio sono quelle che ho già spiegato – spiega Giovannini - ma questa opportunità si è offerta grazie allo svincolo del calciatore e, con la disponibilità di spazi in lista dovuta agli infortuni di Polvani e Coccia, l’abbiamo colta. Cristiano è anche un tifoso dell’Arezzo in virtù dei suoi legami familiari con il presidente e arriva con entusiasmo". Sebastiani, infatti, è il compagno di una delle figlie di Manzo. "Per me questa prima esperienza nel calcio professionistico rappresenta una grande opportunità", le sue prime parole. Indosserà la maglia numero 29.