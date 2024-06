Mercato. La Rata su Casolla, mister Manisera vicino al Montefano

La Maceratese non ha ancora annunciato il nuovo allenatore che dovrebbe essere Matteo Possanzini, comunque si stanno corteggiando diversi giocatori: piacciono l’attaccante Francesco Casolla (foto), nell’ultima stagione al Fossombrone, del Montefano sono finiti nel mirino i centrocampisti Ernest Alla e Luka Sindic, il difensore Daniele Postacchini. A proposito di Montefano, è atteso per oggi l’annuncio di Luca Manisera alla guida tecnica, per la fumata bianca mancano solamente gli ultimi dettagli. Si separano le strade tra il Chiesanuova e l’esperto difensore Giacomo Iommi. Il direttore sportivo Giuseppe Sfredda, nelle ultime due stagioni alla Maceratese, è tornato al Monturano il cui posto di diesse era stato lasciato libero da Giulio Spadoni passato all’Azzurra Colli. Il Trodica ha ufficializzato di avere preso il portiere Samuele Isidori e il difensore Paride Marcaccio. Dopo otto anni si chiude la parentesi tra l’Aurora Treia e Damiano Cervigni. Il difensore Riccardo Del Moro resterà al Corridonia anche nella prossima stagione.