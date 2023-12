MERCATO. La Reggiana punta decisa su Pattarello. Kozak e Borra possono partire

L’attenzione della Reggiana per Emiliano Pattarello ha catalizzato le attenzioni e le reazioni dei tifosi amaranto. Ovviamente la speranze dei sostenitori del Cavallino è che l’esterno veneto resti fino al termine della stagione considerato il valore e l’importanza che riveste nello scacchiere di Indiani. Giovannini ha fatto intendere che contatti con il ds degli emiliani Goretti ci sono stati, ma sull’evoluzione della trattiva al momento è difficile fare pronostici. Per l’esterno l’Arezzo sta lavorando alla proposta di prolungamento del contratto in scadenza nel 2025 ed allungarlo di un ulteriore anno. Le parti dovrebbero riaggiornarsi a breve. Sicuramente in uscita c’è Libor Kozak. L’agente del centravanti ceco, Matteo Mayer non si è sbilanciato: "Vediamo, c’è un mese di mercato", ma il futuro dell’ex attaccante di Lazio e West Ham non sarà certamente amaranto. Tra le priorità del mercato ci sarà quella di acquistare una punta come ricambio per Gucci anche perchè adesso alle spalle dell’attaccante di Bagno a Ripoli c’è il solo Crisafi. In bilico anche il portiere Borra.

Andrea Lorentini