Mercato. Matelica trova l’accordo con il difensore Siciliano

Il Matelica ha trovato l’accordo con Simone Siciliano, difensore del 1999 che nella prima parte della stagione ha vestito la maglia della Nocerina in serie D. Siciliano è cresciuto nei vivai di Spezia, Salernitana e Avellino; vanta esperienze sempre in D con le maglie di Sarnese, Agropoli, Gladiator e Orvietana. Nella stagione 2019-2020 ha avuto anche una parentesi agonistica nelle Marche con la Sangiustese. "Sono molto felice di essere approdato a Matelica – ha detto Siciliano al primo allenamento – e sono pronto fin da subito per scendere in campo mettendomi a disposizione del tecnico e della squadra". Potrebbe già debuttare domenica contro il Chiesanuova. Non si escludono, nel frattempo, ulteriori novità in casa matelicese, il diesse Lorenzo Falcioni ha parlato pure di "movimenti in uscita" per consolidare un gruppo in vista di un girone di ritorno in cui puntare all’obiettivo salvezza.

m. g.