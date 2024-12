Mercato. Mignemi nuovo ds del Campobasso

Il mercato invernale è alle porte e nel girone B iniziano già a intensificarsi le trattative. Come quella che a breve porterà ad Ascoli il centrocampista del Benevento, Davide Agazzi. Un rinforzo di qualità per il club marchigiano, nel tentativo di raddrizzare una stagione storta. In tanti sono a ricerca di qualche rinforzo in attacco. Lo è il Pontedera che, dopo l’addio dell’ex biancorosso Ragatzu, sta pensando a Pablo Vitali del Picerno, esterno d’attacco classe 2002. Non solo il mercato dei giocatori si sta attivando. Il Campobasso ha individuato e annunciato un nuovo direttore sportivo. Si tratta dell’ex Gubbio, Davide Mignemi, nella prima parte di stagione al Siracusa. Mignemi che in Molise ritrova, dopo l’esperienza in Umbria, mister Braglia. E sulla scelta potrebbe aver pesato non poco anche il ’consiglio’ del tecnico.