Mercato. Montefano, per la panchina sondaggi con Manisera e Mengo

Luca Manisera ed Eddy Mengo sono tra i candidati per la panchina del Montefano, ma tra i papabili figurano anche Gianluca Dottori e Marco Mancinelli. La dirigenza viola vuole individuare il nome di chi raccoglierà il testimone lasciato da Nico Mariani, nuovo allenatore dell’Urbino. In pole position ci sono Mengo, sul quale è però in forte pressing anche il Montegranaro, che vanta esperienze anche Porto Sant’Elpidio, Montegiorgio e Trodica, e Manisera, nelle ultime cinque stagioni alla guida della Vigor Castelfidardo; ma attenzione a Dottori che, tuttavia, potrebbe rimanere a Recanati qualora i giallorossi dovessero essere ammessi o ripescati in C. In Eccellenza potrebbe finire al Fossombrone il portiere Federico Gagliardini che la Maceratese non vuole tenere, la società sta pensando ad Andrea Testa, nell’ultima stagione alla Civitanovese, e a Matteo Bucosse, ex Tolentino. La Sangiustese è interessata al difensore centrale Diego Ballanti, nell’ultima stagione alla Civitanovese. Si attende l’ufficializzazione del Matelica sulle conferme dell’attaccante Mauro Iori, del difensore Giorgio Zappasodi del 2003 e dell’esperto portiere Paolo Ginestra. Invece non indosseranno la maglia del Matelica del prossimo anno il difensore Alessandro Ferretti, i centrocampisti Alex Gubinelli e Luca Paradisi, l’attaccante esterno Luca Jachetta, nei giorni scorsi la società aveva ufficializzato l’addio del capitano Luca Scotini. C’è il Camerino molto interessato a Ferretti, Jachetta e Gubinelli. Il Corridonia ha confermato l’esperto difensore Andrea Romagnoli, classe 1986. Giulio Spadoni, ex Maceratese, Tolentino e Civitanovese, è il nuovo ds dell’Azzurra Colli dove ci sarà Roberto Vagnoni come allenatore. In Prima categoria, la Folgore Castelraimondo ha individuato in Andrea Tiburzi la nuova guida tecnica, l’allenatore ha allenato ultimamente il Camerino. La Vigor Montecosaro continua il suo progetto assieme a Gregory Pierantoni con il quale la società è arrivata a sfiorare il salto in Promozione, mancato nei minuti di recupero della finale playoff vinta dal Grottammare.