MercatO. Montefano, verso il ritorno del centrocampista Alla. Un’altra pedina per il nuovo tecnico Amadio

È più vicino che mai il ritorno al Montefano del centrocampista Ernest Alla (foto), in estate passato in prestito dalla società viola alla Vigor Senigallia. Il club del presidente Stefano Bonacci è pronto ad accogliere a braccia aperte il giocatore che nelle ultime stagioni è stato uno dei perni del centrocampo del Montefano. Si verrebbe così a ricomporre la coppia con Sindic, un giocatore in fase di recupero.

Domenica il Montefano è uscito battuto nel match interno con il Monturano Campiglione, una sconfitta che ha spinto la società a esonerare l’allenatore Luca Manisera e a prendere Peppino Amadio che è stato sulla panchina anche dell’Azzurra Colli e della Maceratese. Il tecnico ha già diretto il primo allenamento, del resto non c’è tempo da perdere perché domenica i viola faranno visita al Chiesanuova che sta marciando con un passo spedito e che rappresenta un avversario complicato per qualsiasi formazione di Eccellenza. L’ideale è far sì che domenica il tecnico possa contare su Alla, che per l’appunto sta per tornare dal prestito alla Vigor Senigallia. Il suo ritorno rappresenta un aiuto alla squadra che ritroverebbe altre certezze e per riprendere anche la marcia verso posizioni di maggiore tranquillità in classifica.