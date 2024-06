Mercato. Nicolosi resta alla Maceratese. Strupsceki piace alla Sangiustese

La Maceratese ha confermato il difensore Matteo Nicolosi. "Ho sentito – ha detto il giocatore – la fiducia dello staff e della società. Non vedo l’ora di iniziare la stagione per creare qualcosa di bello". Si chiude l’esperienza con il Matelica per Gianfranco D’Errico, arrivato a dicembre in biancorosso dopo tanti anni alla Vigor Senigallia, il giocatore vanta 16 presenze e 3 gol e ha garantito un prezioso apporto per la vittoria del campionato. La società saluta anche gli under 2003 della scorsa stagione: il portiere Andrea Petrelli, e il difensore Francesco Croia dopo aver disputato 17 presenze e Alessio Catalani, 2 gol in 19 presenze. Giorgio Valentini, lo scorso anno al Montegranaro, è a un passo dall’Azzurra Colli. La Sangiustese comunica che si dividono le strade con il difensore Matheus Vieira e il centrocampista Nikolas Proesmans, tra i possibili obiettivi c’è Alexander Strupsceki, lo scorso anno alla Civitanovese. Il difensore Federico Mariani (2006), il centrocampista Andrei Salvucci (2003) e l’attaccante Alberto Potetti (2005) rimangono al Tolentino. Non sono mancate le proposte per Carlo Mongiello, ma alla fine il giocatore potrebbe rimanere a Chiesanuova dove sono stati messi nel mirino il difensore Luca Sopranzetti, ex Sangiustese, e Vincenzo Russo, centrocampista offensivo nella passata stagione al Casette Verdini. La Settempeda ha ingaggiato l’attaccante Davide Andreucci, l’anno passato all’Aurora Treia. Il giocatore offensivo Roberto Latini, nelle ultime stagioni a Montefano, piace al Casette Verdini che è alla ricerca calciatori nati nel 2005 e 2006,