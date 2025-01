Mercato Oggi la presentazione del nuovo centrocampista. Sondaggi anche per un portiere. E’ il giorno di Melegoni mentre si attende la punta

Occhio all’ultima settimana di mercato in casa Carrarese che potrebbe regalare almeno altri due rinforzi all’allenatore Calabro. Oggi sarà il giorno di Filippo Melegoni, primo e fin qui unico acquisto di gennaio, che si farà conoscere nella conferenza stampa di presentazione. L’ex Genoa è un profilo importante che permetterà di accrescere le rotazioni nel reparto mediano. La società di piazza Vittorio Veneto sinora ha operato un ottimo mercato in uscita riuscendo a liberarsi di alcuni esuberi e a piazzare altrove elementi che stavano trovando poco spazio e reclamavano maggior minutaggio. Sono state indolore le partenze di giocatori ormai fuori dal progetto come Grassini (Lecco), Hermannsson (Volos) e Motolese (rientro al Bologna), mentre gli addii a Panico (Avellino) e Capello (Arezzo) sono propedeutici all’arrivo di un altro attaccante.

Il profilo scelto è quello di una seconda punta visto che il tecnico salentino come terminali offensivi dispone di Cerri, Finotto e anche dello stesso Shpendi che considera più adatto ad attaccare la profondità che a cucire il gioco. I nomi usciti nelle scorse settimane sono quelli di Vignato del Pisa, tra l’altro al momento infortunato, e di Antiste del Sassuolo, ma sanno un po’ di specchietti per le allodole. Le prime scelte sono altre e come al solito la società apuana bada a tenerle ben nascoste. L’infortunio di Bleve, di cui non si conoscono ancora con precisione i tempi di rientro, ha aperto anche una ’questione’ portiere. Chiorra in queste prime due gare non ha dato riscontri pienamente soddisfacenti. La Carrarese si sta guardando attorno. Con la Sampdoria si era aperto un discorso per il giovane Paolo Vismara (classe 2003) ma l’infortunio occorso a Ghidotti potrebbe far saltare tutto. In uscita, invece, restano sempre anche Cavion e Falco, che sono stati esclusi dai convocati nella trasferta di Castellammare di Stabia.

Gianluca Bondielli