Mercato. Orlietti al Montefano

Il Montefano ha ufficializzato il ritorno del difensore Diego Orlietti (foto) che inizia la seconda avventura in maglia viola già indossata nel biennio 2020-22. Nella passata il calciatore ha giocato nella Jesina e in questa ha iniziato nella Sangiustese. Nei giorni scorsi la società del presidente Bonacci si era assicurato l’attaccante Manuel Dell’Aquila, per il quale si può parlare di ritorno, che aveva iniziato la stagione nel Matelica. A inizio dicembre è stato svincolato dai viola il difensore Ignacio Valler.

La Castelfrettese ha ufficializzato di avere preso Diego Zannini, classe 2000, si tratta di un giocatore che può ricoprire più ruoli a centrocampo ma può essere anche impiegato come esterno e che si è fatto apprezzare con Tolentino, Sangiustese, Jesina, Montefano e Marina. Il Potenza Picena Calcio saluta Lorenzo Viti che passa all’Union Picena. L’Atletico Ascoli ha riscattato Lorenzo Canullo, portiere classe 2004, dall’Osimana.