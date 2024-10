Mercato. Per i nuovi innesti si attende dicembre

In casa arancione la parola d’ordine è pazienza. L’idea della società infatti è chiara: intervenire sul mercato solamente nel caso in cui sia veramente necessario, solo con giocatori pronti all’uso e che possano realmente alzare il già importante tasso tecnico dell’organico. Non ci sarà quindi spazio per scommesse o giocatori in cerca di rilancio, né tantomeno per calciatori inattivi da mesi. In buona sostanza il club arancione non interverrà nell’immediato per sostituire il partente Federico Cardella, prossimo alla firma col Desenzano, ma attenderà il mercato di riparazione in programma a dicembre per valutare eventualmente come muoversi. Lo stesso vale per il centrocampo, dove potrebbe arrivare un profilo di spessore ma probabilmente solo dopo l’uscita di un altro over.