Mercato, Peruzzi o Santini due nomi per il Cortona. Privitera al Terranuova. Valdichiana su Terrazzi

Il Terranuova registra un arrivo e tre partenze. Una su tutte è sicuramente ad effetto. I biancorossi salutano infatti Nicholas Redi, arrivato in estate dalla Castiglionese ma alla prese con alcuni problemi fisici che gli hanno impedito di poter rendere con continuità. Insieme a Redi salutato il club biancorosso anche Steve Yaken e Leonardo Sepe che si accasa in prestito al Fiesole. In entrata ecco Mattia Privitera, dalla Rondinella Marzocco. Dopo la partenza di Occhiolini che di comune accordo con la dirigenza del Cortona ha lasciato la panchina arancionera, in Valdichiana sono due i nomi caldi per la panchina della formazione impegnata nel torneo di Prima categoria. Giulio Peruzzi, fino a pochi mesi fa a Cortona, e Santini (reduce dall’esperienza con il Lucignano) sono due nomi spendibili. Il Marciano Cesa Valdichina pensa a rinforzare l’attacco e potrebbe tentare l’assalto a Terrazzi, ex Rassina e Pergine. Saluta il Valdichiana invece Redi che torna tra le fila del Torrita. Il Pieve al Toppo nel frattempo registra la partenza di Mohamed Ezzarouali che per motivi di lavoro si accasa alla Fulgor Castelfranco.