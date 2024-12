Mercato Serie C. L’attaccante Ragatzu saluta il Pontedera

L’ex biancorosso Daniele Ragatzu lascia il Pontedera. Il mercato invernale ufficialmente scatterà a gennaio, ma nel girone B della serie C già c’è chi si muove. Ieri il club toscano, infatti, ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante sardo. Restando nel reparto avanzato, sono tanti i club che si stanno mettendo a caccia di un bomber. È il caso del Pescara che, ormai da settimane, corteggia Davide Diaw del Monza. L’ex Modena e Bari quasi sicuramente lascerà i brianzoli, ma sta attendendo una chiamata dalla cadetteria. Ma per il momento questa chiamata non è ancora arrivata e gli abruzzesi contano di potersi aggiudicare un pezzo da novanta per la categoria che possa essere un valore aggiunto nella corsa verso la serie B di cui, quasi certamente, il Pescara di Baldini sarà protagonista.