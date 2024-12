Mercato serie D. Tris di attaccanti per il San Marino,. Paoloni allo United

Tris di acquisti per il San Marino. Hanno trovato casa sul Titano fino al termine della stagione Davide Di Francesco, Gabriele Gibilterra e Abubaka Morris Passewe. Di Francesco, attaccante classe 2001 di piede destro, è cresciuto nelle giovanili di Ascoli e Juventus. Per lui 88 le presenze in serie C con Campobasso, Fano, Guidonia e Teramo e 7 in questa stagione in D con l’Ostia Mare. Gibilterra, attacante classe 2000, ha collezionato 17 presenze in serie C con Albissola e Lucchese ed 84 in D. Cresciuto nelle giovanili di Genoa e Spal, ha vestito le maglie di Arzachena, Foggia, Siena, Termoli e Chieti sua ultima destinazione. Passewe, attaccante del 1998, proviene dall’Avezzano, dopo aver militato nella Matese. Un acquisto anche per lo United Riccione che ha tesserato il centrocampista classe 2000 Kevin Paoloni. Che arriva dalla Spagna, dove ha militato nell’ultima stagione al Rayo Vallecano. Squadra che ha lasciato anche Ivan Ramirez Robles, attaccante di origini messicane classe 2004 per ora solo aggregato.