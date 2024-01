Mercato. Si stringe per Tenkorang. Faggi destinato all’Entella

A poco più di dieci giorni dalla chiusura del mercato invernale il Rimini prova a dare un’accelerata. Concentrandosi, a quanto pare, prima sul centrocampo che sulla difesa. Dopo l’arrivo di Malagrida, infatti, la dirigenza biancorossa sta cercando di chiudere la trattativa per avere dalla Cremonese il centrocampista Joshua Tenkorang. Classe 2000, doppia nazionalità italiana e ghanese, il giocatore partito dal Lanusei, in serie D, nella stagione 2018-2019, è originario di Novara. Poi tre stagioni al Campobasso per lui ed è proprio in Molise che, dopo due annate da protagonista in D, mette piede tra i professionisti. Stagioni che non lasciano indifferente la Virtus Entella che, la scorsa stagione, lo aggiunge alla propria rosa (26 presenze e 5 gol per lui nella corsa verso la serie B, poi non giunta al traguardo). Ma quell’annata ricca di presenze e di gol permette a Tenkorang di guadagnarsi un contratto con la Cremonese. E qui siamo ai giorni nostri. Il club lombardo in questa stagione lo ha girato in prestito al Lecco. Ma in cadetteria il centrocampista nella prima parte di campionato ha trovato davvero poco spazio: sei le presenze. Fino all’infortunio al menisco che a fine novembre lo ha messo fuori dai giochi. E fino alla decisione di rientrare alla base, a Cremona. In tanti in questo mercato invernale hanno messo gli occhi su di lui, dalla C. In primis l’Entella, club con il quale il Rimini sta ingaggiando più di un ’duello’ in questo mercato invernale. Perché i liguri, oltre a un possibile ritorno di Tenkorang, hanno spinto forte con il Bari anche per avere il prestito di Faggi.

Un pressing che, dicono i ben informati, sta dando i propri frutti con il centrocampista che presto prenderà la strada di Chiavari. Questo ha chiaramente aperto le porte ai biancorossi romagnoli nella trattativa con la Cremonese per Tenkorang. Resta, invece, ancora qualche punto interrogativo di troppo pensando a quel pacchetto arretrato al quale i biancorossi hanno bisogno di dare ossigeno. Tutto questo cercando di tenersi stretto Pietrangeli. Il difensore ha davanti a sé spalancate le porte della serie B. Da Brescia a Bolzano, senza dimenticare l’interesamento della Feralpisalò. Al Rimini il compito di riuscire a tenerselo stretto. Almeno fino al termine della stagione.