Mercato. Tra pochi giorni è in programma l’apertura ufficiale

Tra pochi giorni aprirà il mercato: la Robur, come sottolineato dal socio di maggioranza Patrick Englund, nonché da mister Magrini, si muoverà in modo che tra operazioni in entrata e operazioni in uscita ci sia un sostanziale equilibrio. Verosimilmente, allora, lasceranno Siena quei giocatori che hanno trovato meno spazio o che comunque non hanno convinto, a partire dai più giovani. La finestra si aprirà il 3 dicembre, per i trasferimenti tra squadre dilettantistiche, dal 2 gennaio al 3 febbraio i dilettanti avranno la possibilità di tesserare giocatori invece provenienti da dal professionismo (A, B o C).

Intanto ha trovato una nuova sistemazione l’ex attaccante bianconero Matteo Ardemagni che, tornato al Franchi per assistere alla partita con la Sangiovannese, non aveva disdegnato un ritorno.

Il classe 1987 ha firmato per il Pavia, squadra che attualmente milita nel campionato di Eccellenza lombarda.