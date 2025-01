Mercato. Tutti vogliono Parigi, ma è incedibile

Perugia, Pescara e Triestina bussano alla porta del Rimini. Che non apre. Giacomo Parigi fa gola a molti club di serie C, ma il club di Piazzale del Popolo non sembra avere nessuna intenzione di cedere il pezzo forte del proprio attacco, il capocannoniere della prima parte di campionato. Perché il mercato dei bomber, quello di gennaio, è sempre pieno di insidie e sicuramente il centravanti di Arezzo è da considerarsi a tutti gli effetti uno tra i corteggiatissimi in categoria. Lo stesso si può dire di Giovanni Bruzzaniti, l’attaccante del Pineto sul quale, proprio come sta accadendo per Parigi, in tanti hanno messo gli occhi. In pressing sul club abruzzese, rivelazione di questa prima parte di campionato nel girone B, ci sono Foggia, Ternana e lo stesso Pescara che pare alla ricerca sfrenata di un attaccante per completare il reparto.