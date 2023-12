Mercato, ultima settimana per i movimenti nei dilettanti. C’è anche Brilli per il Valdichiana. Nuove squadre per Doda e De Patre

AREZZO

Ultimi giorni per il mercato dei dilettanti che ha registrato in casa Sansovino un’altra partenza dopo quelle di Giustini e Marzi. Saluta il club del presidente Iacomoni anche Andrea Doda, arrivato solo pochi mesi fa allo stadio Le Fonti. Nelle prossime ore sono attesi movimenti in entrata per il club savinese che ad oggi ha portato in rosa solo l’attaccante Sodiq dall’Arezzo Football Academy. Restando in Promozione il Montagnano ha ceduto Brilli. L’attaccante under era arrivato dal Foiano ma con la maglia dei torelli è stato utilizzato con il contagocce. Ecco allora la chiamata del Valdichiana. La formazione espressione di Marciano e Cesa si regala un’altra punta dopo Michele Terrazzi, prelevato dopo una prima parte di stagione con la maglia del Capolona Quarata. Movimenti anche a Lucignano dove, dopo l’arrivo di Bianchi, saluta Gianluca De Patre per il quale si parla dell’interesse del Chiusi.

Novità alla Fratta Santa Caterina che ufficializza l’arrivo del difensore Marco Fratini, del portiere Josuè Bellucci, dell’esterno Federico Anselmi (con un passato nelle giovanili dell’Arezzo) e dell’attaccante Gianmarco Scarpini, proveniente dall’Umbria con esperienze importanti tra la Serie D e l’Eccellenza. Salta una panchina in Terza Categoria: il Tregozzano sostituisce mister Luciano Valli, al suo posto Gianluca Locci, ex San Marco La Sella.