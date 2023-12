Mercato. Un rinforzo per il Potenza Picena, ecco il centrocampista Perfetti

Il centrocampista Lorenzo Perfetti è un giocatore del Potenza Picena. L’esperto centrocampista indosserà così la casacca giallorossa che punta anche sulle qualità del giocatore per risalire la classifica. Perfetti, classe 1988, ha giocato anche con Tolentino, Pro Vasto, Val di Sangro, Lanciano, L’Aquila, Maceratese, Matelica, Sangiustese, Civitanovese, Trodica. Il giocatore aveva iniziato la stagione con l’Aurora Treia che ha ripreso Andrea Acciarresi, difensore del 2003, il quale negli ultimi quattro mesi è stato alla Robur Macerata. Il giovane si aggiunge al centrocampista Lorenzo Vicomandi che è ritornato a casa dopo un anno. La conduzione tecnica è stata affidata dai dirigenti dell’Aurora Treia a Marco Moretti, fino a poco tempo alla guida della formazione juniores che è stata assegnata a Mattia Draisci per il quale si può parlare di ritorno. L’Atletico Centobuchi ha affidato la squadra Giovanissimi a Luigi Zaini, un tecnico che vanta una lunga esperienza e che ha allenato anche il Tolentino nel campionato di Eccellenza. Il Castelfidardo, che sta disputando un buon campionato in Eccellenza, ha preso Alessio Sarti dalla Vigor Senigallia.

L’Elite Tolentino può contare sul difensore Roberto Borgiani, il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Tolentino e poi ha indossato le maglie di Montemilone Pollenza, Juventus Club Tolentino, Casette Verdini e Caldarola. L’attaccante Henry Shiba, fino a poco tempo fa alla Sangiustese Vp, si è accasato al Sant’Omero, formazione del campionato di Promozione abruzzese.