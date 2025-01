Mercato. Un rinforzo per la Sangiustese, tesserato il difensore Aliffi

La Sangiustese potenzia il pacchetto arretrato ingaggiando Emanuele Aliffi, il classe 2000 aveva iniziato la stagione nell’Atletico Mariner mentre nei due precedenti campionati aveva indossato la maglia dell’Azzurra Colli. L’arrivo del giocatore consente all’allenatore Luigi Giandomenico di avere una maggiore scelta in un reparto dove è ancora indisponibile Ruggiero Lanza, invece è sulla via del recupero il difensore esterno Nicolò Morazzini mentre può considerarsi recuperato il giovane Leonardo Straccio. Il neo giocatore rossoblù si sta allenando con i futuri compagni e potrà essere a disposizione nella gara di domenica in casa del Fano. La Sangiustese ha infilato una serie di risultati utili che l’hanno portata in zona playoff che ora c’è da difendere.

Si è conclusa l’esperienza dell’attaccante Matteo Minnozzi con l’Osimana, il giocatore, nella passata stagione alla Maceratese, potrebbe iniziare una nuova esperienza fuori regione.

In serie D la Fermana ha tesserato Majchol Pappalardo, centrocampista del 2004 che ha iniziato la stagione con l’Angri, serie D girone H. Il Notaresco ha tesserato Ettore Di Sabatino, centrocampista classe 2005, che ha disputato la prima parte della stagione con la Vigor Senigallia mentre in precedenza, dopo essere cresciuto nei vivai di Teramo e Ascoli, ha giocato con Alba Adriatica, Pineto e Chieti.

Si è subito messo in evidenza Lionel Scocco, l’ex Montefano e da pochi giorni alla Cremonese, segnando il gol del definitivo pareggio (3-3) al Milan nel match della terza giornata di ritorno del campionato Under 17. L’attaccante 2008 si è presentato davvero bene con la nuova maglia.