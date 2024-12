Mercato. Vitucci al Chiesanuova, Galeotti al Montefano

Il Chiesanuova rinforza l’attacco assicurandosi Leo Vitucci, un 2004 che ama agire in prevalenza sull’esterno. Il giocatore, cresciuto nel vivaio di Cesena e Atalanta, aveva iniziato la stagione con i Portuali Dorica e l’anno scorso era in D con il Sora. Il Montefano ha preso il difensore Lorenzo Galeotti, classe 2007, dell’Ancona che si sta allenando con la formazione viola, poi piace l’esperto attaccante Daniele Ferretti, ora alla Fermana e in passato tanta serie C. è sul piede di partenza l’attaccante esterno Mattia Monachesi. La società montefanese ha ceduto in prestito il difensore Nicola Palmucci, classe 2004, al Csi Recanati, lo scorso anno ha giocato a Casette Verdini e in questa stagione è stato frenato da un infortunio ma ora è pronto per la nuova avventura. Si sono divise le strade tra la Sangiustese e il difensore Manuel Herrera, il centrocampista Pavel Monceri e Andrea Recchioni del 2006 si è accasato all’Elpidiense Cascinare. Il Trodica ha tesserato l’attaccante Manuel Stroppa, il classe 2005 ha iniziato nell’Atletico Fabriano, poi è passato al Matelica. In serie D l’Atletico Ascoli si è assicurato l’attaccante Lorenzo Didio, classe 2004, che aveva iniziato la stagione in forza al Chieti. Si separano le strade tra il Casette Verdini e i calciatori Matteo Seghetti e Riccardo Cuccù. Il Portorecanati si è assicurato l’attaccante Ariel Di Francesco che aveva iniziato la stagione nell’Aurora Treia.