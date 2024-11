Mercoledì mattina dirigenti, tecnici e giocatori saranno ricevuti in Vaticano. Azzurri in udienza privata da papa Francesco

Un’udienza privata da papa Francesco. La Carrarese avrà l’onore, mercoledì mattina, di essere ricevuta dal Santo Padre. La possibilità di un incontro con il Pontefice era già stata esplorata a partire dal mese di giugno, all’indomani della storica vittoria dei playoff di serie C da parte della compagine apuana, e si è finalmente potuta concretizzare questa settimana sfruttando la sosta dei campionati di serie A e B per gli impegni della Nazionale. La Carrarese partirà alla volta del Vaticano martedì in serata, al termine dell’allenamento pomeridiano, con pernottando a Roma. Nella mattinata seguente, alle ore 9, avverrà l’atteso incontro con il Papa al quale parteciperanno il gruppo squadra (tecnici e giocatori) e i massimi dirigenti della società marmifera. Sarà un piccolo ’tour de force’ per la Carrarese che ripartirà subito dopo in modo da poter essere allo stadio dei Marmi nel pomeriggio di mercoledì per la nuova seduta di lavoro.

Una sfacchinata, comunque, più che motivata perché offrirà l’opportunità di ricevere da papa Francesco una benedizione speciale, ma anche per portargli il saluto di un’intera città che, oltre ad essere la capitale mondiale del marmo, si è resa autrice quest’anno di un piccolo ’miracolo’ sportivo riuscendo a riacciuffare quella serie B che le mancava da ben 76 anni. Diciamo, quindi, che questa impresa indelebile sarà suggellata anche dall’imprimatur della massima autorità religiosa.

La notizia dell’udienza privata dal papa è stata accolta naturalmente con grande piacere del popolo azzurro. Alcuni tifosi l’hanno commentata anche simpaticamente: "Per ottenere la salvezza è giusto provarle tutte".

