"Meroni si allontana dalla zona play-out: vittoria in trasferta a Rosia"

Rosia

1

Meroni

2

ROSIA – Il Meroni si allontana dalla zona play-out e si porta a centroclassifica. Partita equilibrata e ritmi non vertiginosi. Al 12’ Rosia insidioso con un tiro alto di Toracca. Al 28’, tuttavia, cross di Morichelli e colpo di testa vincente di Carloni per i senesi. Per i locali Rustici colpisce il palo. Nella ripresa forcing del Rosia e sugli sviluppi di un corner al 67’ Fusi pareggia. Al 75’ il gol vittoria del Meroni arriva in contropiede con Morichelli. Al 95’ Manganelli salva la porta dei biancoverdi. A fine gara Guido Gualtieri: "Ottima prestazione dei miei ragazzi su un campo difficile: ora si va ad Asciano".