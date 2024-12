Mesola ancora in vetta, frenata Comacchiese

E’ finito con un pirotecnico 3-3 lo scontro al vertice di Vado, sull’Appennino bolognese. Il Mesola è sceso in campo a ranghi ridotti, ma pur rimaneggiato stava andando a segno il colpaccio, il Lagaro però non si è dato per vinto e ha rimontato i due gol di scarto. Il pareggio in casa della seconda in classifica consente ai castellani di mantenere la leadership del girone. "Per come eravamo messi è un punto d’oro, per come si è sviluppata la partita ci mangiamo le mani – è il commento lapidario del direttore sportivo Edoardo Biondi – Abbiamo preso due gol identici, nati da una lunghissima rimessa laterale per la sponda di Ravaglia, un gigante di due metri. E’ un vero peccato, era uno scontro diretto e potevamo allargare il fossato sulle inseguitrici. Domenica in casa ci sarà il derby con il Masi Torello, una squadra scomoda, soprattutto in questa fase: non solo non recuperiamo nessuno, ma perdiamo un giocatore importante come Neffati, che si è stirato". Il Mesola mantiene la testa della classifica perché la Comacchiese (nella foto mister Candeloro) è stata sconfitta a domicilio dalla Portuense, e ha giocato in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Il gol partita di Braghiroli, che ha beffato il portiere con un pallonetto dalla lunga distanza. Per i rossoneri è una bella boccata d’ossigeno, per i lagunari è la seconda sconfitta consecutiva. Il Masi Voghiera ha strappato un punto alla Centese al termine di una bella partita, intensa e combattuta. Al gol della Centese di Sanci nel primo tempo, ha risposto Maione, decisivo a un quarto d’ora dalla fine. "Abbiamo incontrato una squadra in salute – afferma Ciro Di Ruocco, allenatore biancoceleste – che ha confermato anche contro di noi di attraversare un buon momento. Dispiace che il pareggio sia avvenuto su un tiro deviato che ha spiazzato Alberghini". L’altra centese, i rossoblù del Casumaro, hanno vinto e convinto con un perentorio 5-0 a spese del Felsina, agganciato al terz’ultimo posto. In settimana ci sarà l’arrivo del nuovo acquisto Slimani, ex Sant’Agostino. Colpaccio della X Martiri a Borgo Tossignano contro la Valsanterno, che si porta in una zona più tranquilla di classifica. Dopo sette turni torna al successo il Consandolo, che vince di misura sul Petroniano. Domenica a Portomaggiore esordirà nel derby con la Portuense la mezzala Aron Saldana.

Franco Vanini