Mesola capolista solitario. Batte il Trebbo e va in fuga

Trebbo 79

0

Mesola

2

TREBBO 79: Locchi, Coletti (1’ st Negrini), Zanzani, Mineo (1’ st Grande), Rubino, Bertolone, Dovesi (1’ st Corroppoli), Fabbri, Di Salvo (38’ st Carlotti), Saleh (27’ st Ganzaroli), Marchi. A disposizione: Fantini, Marata, Rana, Venzi. All.: Valtorta.

MESOLA: Calderoni, Telloli, Biocati (31’ pt Toffan), Minarelli, Marcolini, Guariento (5’ st Lucci), Crosara, Paganini (20’ st Cavallari), Ferro (33’ st Allegrucci), Neffati, Davo (43’ st Ferrari). A disposizione: Catalano, Leonardi, Volynets, Pattaro. All.: Cavallari.

Arbitro: Casadio di Ravenna.

Reti: 5’ pt Paganini (M), 48’ st Neffati (M).

Note: ammoniti: Negrini (T), Toffan (M).

Pesante vittoria in Trasferta per il Mesola, che passa per il risultato di 2-0 sul campo del Trebbo e va in testa da solo. Pronti via e subito partono forte gli ospiti del Mesola, che mettono dai primi minuti pressione alla difesa di casa. Al minuto 5 su una ribattuta raccoglie dal limite Paganini, che si aggiusta il pallone e con un morbido pallonetto beffa Locchi e insacca sotto la traversa. Buona la reazione dei padroni di casa, che con il passare dei minuti crescono di intensità. Sul finale di primo tempo sulla fascia sinistra viene lanciato Marchi, che con una bella azione personale si accentra e libera il tiro, ma trova la grande risposta di Calderoni. Nella ripresa riprende il dominio territoriale il Mesola. Al minuto 25 occasione per il raddoppio: Crosara imbuca per Ferro, che da posizione favorevole non inquadra lo specchio della porta e spreca. Nel recupero è il numero 10 Neffati a chiudere il match: lanciato in contropiede si trova a tu per tu con Locchi, lo evita e appoggia in rete il gol valido per il definitivo 2-0.