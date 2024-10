Mesola difende la vetta col Trebbo. Consandolo sfida la Valsanterno

Il Mesola difenderà (ore 15.30) il primato in classifica a Trebbo di Reno, una pericolante, Matteo Marcolini invita a non prendere sotto gamba l’impegno. "Finora abbiamo fatto buoni risultati, ma siamo soltanto all’inizio, se non prendiamo la trasferta con il giusto atteggiamento può diventare una partita complicata". Cavallari può sorridere, con il rientro dalla squalifica di Telloli, avrà a disposizione l’intera rosa da cui scegliere la migliore formazione. La Centese si prepara a una sfida ad alta tensione a Crespellano con il Petroniano, reduce da due vittorie esterne di prestigio, con Portuense e Atletico Castenaso. Attenzione al veterano Thiago Tonelli, guida il centrocampo con esperienza e leadership, mentre il centrocampista offensivo Cristiani è un terminale d’attacco capace di colpire con efficacia e imprevedibilità. La Centese, dal canto suo, arriva con rinnovato entusiasmo e fiducia dopo le belle vittorie delle ultime giornate, fra coppa e campionato.

Buone notizie per mister Ciro Di Ruocco, che ha recuperato alcuni giocatori importanti: Costantini, già protagonista con un ottimo quarto d’ora nella partita casalinga della scorsa settimana, sta lentamente ritrovando la sua forma migliore e sarà a disposizione per dare il suo contributo. Rimangono indisponibili i lungodegenti Minelli e Novi. Non ha intenzione di farsi da parte per le posizioni nobili della classifica il Consandolo, che riceve ad Argenta la Valsanterno in un emozionante scontro al vertice. "E’ un avversario attrezzato per tentare il ritorno in Eccellenza – evidenzia il presidente rossoblù Luigi Maggi – l’anno scorso era arrivata seconda, ha cambiato diversi giocatori ma tutti bravi. Molto temibile il loro reparto offensivo, che ha in Gali il loro punto di forza. Per quanto ci riguarda abbiamo archiviato la sconfitta immeritata di domenica scorsa a Vado con il Lagaro, adesso si gira pagina".

Rientra Berto, ancora indisponibili Mazzoni e Badjie. La Comacchiese si è rilanciata a Masi, con il Monte San Pietro cerca conferme. "Fino ad ora abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo – afferma il direttore sportivo Alessandro Farinelli – meritavamo anche con il Lagaro, ma siamo stati penalizzati dalle tante assenze, soprattutto in difesa". Fuori Tassinari, rientra Taroni. Derby a Casumaro, dove cala la X Martiri. "Nelle ultime quattro partite abbiamo totalizzato un solo punto, siamo sotto le aspettative – sostiene il capitano di lungo corso Francesco Benini – C’è bisogno di assumersi le proprie responsabilità. La X Martiri è una squadra rognosa, si difende bene e contrattacca con giocatori giovani e veloci, ma anche giocatori esperti di qualità come Gessoni e Evali". Nel Casumaro rientrano Franceschini e Farina. Trasferta a Gaggio Montano, sull’Appennino bolognese per il Masi Torello Voghiera, che farà visita alla Faro. Franco Vanini