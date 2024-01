Mesola, il momento no continua. Cade anche contro il Trebbo

Trebbo 79

2

Mesola

0

TREBBO 79: Albertazzi, Vespignani (26’ st D. Corroppoli), Zanzani, Mineo (30’ st Varchetta), Marata (32’ st Castagnoli), S. Corroppoli, Fabbri, Innocenti, Puopolo (42’ st Sicari), Scanabissi (36’ st Mauro), Cavarretta. All.: Valtorta.

MESOLA: Catalano, Durante (37’ st Gianella), Lucci, Scarpa, Marandella, Perini, Boscolo, Casette (26’ st Allegrucci), Gherardi, Braghiroli, Mirontsev (1’ st Pittaluga). All.: Salvagno.

Arbitro: Sani di Faenza.

Reti: 19’ st S. Corroppoli (T), 23’ st Puopolo (T).

Note: ammoniti: Vespignani (T), Mineo (T), Scarpa (M), Marandella (M), Perini (M).

Il Trebbo batte un rimaneggiatissimo Mesola per 2-0 e porta a casa tre punti pesantissimi per la salvezza. I ferraresi, sempre zona in play off, sono in fase calante, anche se come alibi sicuramente le tante assenze, tra infortunati e squalificati, hanno influito e non poco. La prima frazione di gioco non è sicuramente stata memorabile, dove i due estremi difensori non si sono praticamente mai sporcati i guantoni, da segnalare giusto un tiro dalla distanza dei castellani, che però non ha creato nessun pericolo. Nella ripresa, con l’innesto di Pittaluga, il Mesola dà qualche segnale di vita, con una leggera prevalenza territoriale, ma di occasioni praticamente nemmeno l’ombra. Poi, improvvisamente, un lampo, esattamente al 64’, quando, sugli sviluppi di un corner a favore dei padroni di casa, Simone Corroppoli indovina il jolly al volo e Catalano non può fare nulla. A questo punto, il Trebbo, sulle ali dell’entusiasmo, prende fiducia, mentre il Mesola patisce la rete subita e non riesce a fornire una reazione sufficiente. Ed al 68’ arriva il raddoppio.