Mesola in testa, Centese e Consandolo vicine

In Promozione tutte le big hanno vinto, l’unica eccezione è stata il Consandolo con la Valsetta Lagaro, che sul sintetico di Vado ha vinto di misura contro i rossoblù di Dirani, che erano la sorpresa dell’inizio del campionato. La vittoria della matricola bolognese per il presidente della formazione argentana Luigi Maggi non è veritiera per quello che si è visto in campo: "Siamo stati alla pari per tutta la partita, anzi nel primo tempo siamo stati anche superiori. Nella ripresa si sono fatte sentire le fatiche della bellissima gara di Coppa di mercoledì. A Vado è stata una partita equilibrata decisa da un autogol nel finale". Riguardo al turno di campionato, "si è fatta sotto la Centese, ma non deve essere una sorpresa, è una grande squadra con cui tutti dovranno fare i conti, compreso il Bentivoglio".

E a proposito di Centese, la formazione biancoceleste ha vinto e convinto a spese dello Junior Corticella e raggiunto il Consandolo al secondo posto. "Abbiamo un buon passo, ma siamo consapevoli di essere soltanto all’inizio – afferma il presidente Alberto Fava – Ad ogni modo vincere aiuta a vincere, queste prime giornate ci dànno fiducia, la squadra sta rispondendo bene, in città c’è entusiasmo, si respira un clima positivo". I valori si stanno delineando? "Le previsioni della vigilia si stanno avverando: Mesola, Consandolo, Comacchiese e Bentivoglio viaggiano forte, noi rappresentiamo la classica outsider". Il rientro di Costantini è stato ad alto rendimento: in un quarto d’ora ha confezionato un assist e un gol. "E’ un giocatore fantastico, è illegale, tanta roba, rappresenta un valore aggiunto. Ha il carisma del leader, sarà fondamentale per la prosecuzione del campionato". La Comacchiese ha calato il tris a Masi Torello, riscattando la sconfitta di Coppa e inguaiando ulteriormente gli uomini di mister Lega, fanalino di coda della classifica. Un punto in più il Casumaro, che si è arreso a Borgo Tossignano ad opera della Valsanterno. Un punto a testa per la X Martiri e la Portuense sul campo di casa: a Porotto Evali e compagni si sono fatti raggiungere nel finale dal Trebbo, mentre i rossoneri hanno impattato con la coriacea Faro dei fratelli Lenzi. Da notare l’esordio dei nuovi acquisti Mariani Batista e Staine. Ha sgasato il Mesola, che ha rifilato un bel tris al Felsina, con Davo sugli scudi. "Ha sfruttato appieno le sue caratteristiche – dice Oscar Cavallari – che sono la velocità e attaccare gli spazi: la sua corsa è incredibile. Siamo competitivi e possiamo crescere ancora".

Franco Vanini