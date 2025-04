Mesola mantiene la vetta con un pareggio contro Valsetta Lagaro

mesola

: Calderoni, Telloli (83’ Mantovani), Crosara (57’ Biolcati), Minarelli (62’ Allegrucci), Marcolini, Guariento, Lucci, Neffati, Ferro, Alessio, Davo. All. Cavallari.

VALSETTA LAGARO: Licursi, Calegari, Atzeni, Ravaglia, Simonazzi, Gabrieli, Innocenti, Lamma (55’ Badiani), Borghesi, Romeo (92’ Baietti), Vitali (65’ Sabbi). All. Cati.

Arbitro: Biandronni. Ass. Papi e Baldisserri.

Reti: Ravaglia 38’ (R), Alessio 74’.

Note: ammoniti Minarelli, Crosara, Badiani, Telloli, Ravaglia, Borghesi, Sabbi, Biolcati, Calderoni, Baietti. Angoli 2 per parte.

Con un solo punto di vantaggio sulla Comacchiese, dopo il pareggio casalingo col Valsetta Lagaro, il Mesola mantiene la vetta della classifica nel proprio girone a sole due gare dalla fine. La tifoseria ha accolto i propri beniamini con tamburi, sirene, lanci di petardi e un continuo incitamento ma la formazione avversaria, molto pericolosa sui falli laterali che si trasformano in calci d’angolo, fin da subito si è mostrata ostica. Dopo 4 minuti gli ospiti si fanno pericolosi con una traversone sulla fascia, palla che attraversa tutta la difesa del Mesola e solo per un soffio un attaccante del Valsetta manca la deviazione in porta a due passi dal palo alla sinistra di Calderoni, comunque ben piazzato.

Al 13’ un tiro di Alessio, l’ultimo acquisto, dal limite dell’area non c’entra per poco lo specchio della porta e al 26’ si ripete sempre dal limite con un tiro forte ma centrale che Licursi blocca bene.

Al 34’ é Neffati che impegna Licursi, che respinge di pugno ma nessuno ribatte in porta e la palla che viene allontanata dalla difesa. Al 38’ Telloli in area di rigore abbraccia Borghesi del Valsetta, lo trascina a terra, e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Ravaglia calcia e supera Calderoni, che pure intuisce il tiro rasoterra alla sua destra. La ripresa si apre con una traversone del Mesola sul quale l’attaccante arriva in ritardo. Al 74’ il sospirato pareggio con uno scambio veloce fra Neffati ed Alessio, con quest’ultimo che con un rasoterra supera Licursi, mandando in tripudio i tifosi. All’83 traversone del Valsetta con Borghesi che colpisce di testa, ma alto sulla traversa. Il Mesola all’85 con Ferro sciupa la più ghiotta delle occasioni, l’attaccante salta il proprio difensore solo davanti alla porta calcia ma incredibilmente non nello specchio difeso da Licursi, nel rammarico generale.

cla. casta.