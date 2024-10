Mesola sempre più solo. Tre reti contro il Corticella

mesola

3

junior corticella

0

: Calderoni, Lucci, Tofan, Cantelli (72’ Paganini), Marcolini, Telloli, Crosara (77’ Guariento), Cavallari (55’ Minarelli), Allegrucci (65’ Pattaro), Neffati, Davo (87’ Ferro). All. Cavallari. A disp. Catalano, Marandella, Ferrari, Leonardi, Ferro.

JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Gualandi (68’ Sandri), Danieli (55’ Vespignani), Caputo (79’ Natale), Venturi (46’ Lambertini), Marchi, Cinti, Querzoli, Baravelli, Bonini, Moussaid (46’ Stanzani). All. Curcelli. A disp. Simone, Grassi, Stratta, Gelsomini.

Arbitro: Ferrini di Cesena

Reti: 15’ Davo, 20’ Allegrucci, 96’ Pattaro.

Note: espulsi Stanzani e Grassi. Ammoniti Telloli, Caputo e Sandri.

Continua la corsa in solitario, da capolista, del Mesola, che piega anche la formazione dello Jiunior Corticella senza troppa fatica e conferma la solidità della compagine guidata da mister Oscar Cavallari e allestita con i preziosi acquisti del direttore sportivo Edoardo Biondi. Un primo tempo nel quale i mesolani hanno lottato per chiudere la gara per poi addomesticarla nella ripresa fino al terzo gol in zona cesarini. Una squadra che ha dato vita ad una prestazione di grande respiro dimostrando tutto il proprio valore.

Dopo varie occasioni fallite per la bravura dell’estremo difensore del Corticella, i padroni di casa passano con Davo, che fredda da dentro l’area il portiere avversario. Si gioca da una sola parte e dopo poco Davo come rifinitore pass ad Allegrucci che raddoppia. Nella ripresa gli ospiti, anche per una minor pressione del Mesola, cercano di accorciare le distanze ma non riescono a sorprendere l’attento Calderoni. Quando viene espulso Stanzani, la gara virtualmente si chiude. Al 96’ Pattaro, che sembra abituato a segnare verso la fine della gara, come fece contro la Comacchiese, con un bellissimo tiro a giro supera Garoia e raccoglie i meritati applausi dei tifosi locali.

c.c.