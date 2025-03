Mesola, tutto in 45 minuti

mesola

2

atletico castenaso

0

MESOLA: Calderoni, Lucci, Crosara (71’ Biolcati), Telloli, Marcolini, Guariento, Mantovani (61’ Minarelli), Neffati, Ferro (75’ Allegrucci) Cantelli (82’ Alessio) Davo (87’ Cavallari E.). All. Cavallari O.

ATLETICO CASTENASO: Albertazzi, Romagnoli (37’ Anania), Alberti, Vinjolli, Gaudino, Garuti, Garelli (75’ Morelli), Macaluso (59’ Malaguti), Cini (33’ Zaccherini), Bolelli, Rubino. All. Gabbriellini.

Arbitro Caiazzo (Re). Ass. Iannello e Cerenzia.

Reti: 28’ Cantelli, 42’ Mantovani

Note: aAmmoniti Cini, Anania, Guadino. Angoli 4 a per parte.

Il Mesola nell’anno del centenario, sul campo del Pontelangorino, mantiene la testa della classifica in coppia con la Comacchiese battendo l’Atletico Castenaso. Già al 10’ del primo tempo Davo si trova, allungata da Cantelli di testa, la palla fra i piedi, corre verso la porta, si libera e scocca un tiro debole fra le braccia di Albertazzi. Al 14’ bruttissimo fallo di Cini, che prende per il collo Cantelli, reo di avergli rubato palla e lo strattona a terra, ma per l’arbitro è solo giallo. Al 24’ intelligente calcio di Cantelli, che consente a Davo di trovarsi con due difensori ai fianchi, li salta ma il suo tiro va a sbattere contro un difensore al centro dell’area. Sul rimbalzo la palla colpisce un attaccante del Mesola che trova, sul suo tiro, un’altra schiena, il pallone rimbalza e finisce tra le braccia di Albertazzi.

Nuovo contropiede del Mesola al 27’ con Davo bloccato al limite dell’area. Dalla punizione Cantelli, su tocco di Neffati, segna con un tiro rasoterra che s’infila alla sinistra di Albertazzi. Il Mesola raddoppia grazie ad un tiro di Neffati che Albertazzi para, la palla è ribattuta in area e Mantovani é il più lesto a ribattere in rete colpendo la parte interna della traversa. Ripresa più blanda, coi padroni di casa ad addomesticare il gioco e gli ospiti più intraprendenti. Solo al 58’ Mantovani calcia il primo tiro della ripresa verso la porta dell’Atletico, ma non trova lo specchio della porta. Al 63’ Davo supera l’avversario in area e viene atterrato da un difensore, ma per il direttore è fallo dell’attaccante. Al 66’ corner di Minarelli, Davo in mezzo all’area devia bene ma trova sulla traiettoria Albertazzi, ben piazzato, che para senza problemi. Al 79’ punizione di prima di Zaccherini deviata in angolo e dopo poco Bolelli da buona posizione spara alto. Domenica prossima gara casalinga del Mesola contro il Valsanterno, a soli 5 punti di distanza.

c. c.