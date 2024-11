Mesola vince e allunga in vetta. La capolista batte il Faro in casa

mesola

2

faro coop

0

MESOLA: Calderoni, Telloli, Cavallari E. (68’ Crosara), Minarelli (87’ Marandella), Marcolini, Guariento (75’ Biolcati), Lucci, Neffati, Allegrucci, Cantelli (85’ Paganini), Davo (77’ Ferro). All. Cavallari O. A disp. Turri, Tofan, Volynets, Gianella

FARO COOP: Gandolfi, Fabbri (81’ Landi), Dozzi, Satalino (50’ Pasquali), Essoufyani (86’ Ferrari) Lenzi D, Lenzi M. (65’ Vitali), Masinara, Bazzani (74’ Peri) , Satalino, Garni. All. Zanini. A disp. Pisi, Barsotti, Dahbi.

Arbitro: Cunsolo (Bo). Ass. Servadei (Faenza) e Baldisserri (Lugo).

Marcatori: 4’ Lucci, 92’ Allegrucci.

Note: ammoniti Lenzi D. (F), Pasquali (F), Minarelli (M).

La capolista Mesola vincendo contro il Faro mantiene la vetta della classifica e distanza la seconda di cinque lunghezze. Supera gli ospiti al termine di una gara nella quale i calciatori avversari hanno picchiato più del dovuto, grazie anche ad una direzione arbitrale che ha lasciato correre troppi interventi fallosi. La partita si mette subito bene per i padroni di casa che vanno in vantaggio grazie ad uno stacco di testa di Lucci, su calcio d’angolo, superando l’estremo difensore avversario. Mesola che continua a premere e, sempre su angolo, Allegrucci si abbassa e devia intelligentemente di testa che la difesa respinge. Mesolani padroni del gioco con scambi veloci e precisi, tanto che gli ospiti solo alla mezz’ora creano la prima vera occasione nata da un errato disimpegno della difesa che consente a Satalino di calciare forte dal limite, ma Calderoni blocca con sicurezza.

Brivido per i tifosi locali, al 37’, quando su angolo del Faro la palla attraversa tutta l’area e solo per un soffio un attaccante ospite non trova la deviazione vincente.

Al 43’ punizione di prima dal limite per i padroni di casa della quale si incarica Cavallari il cui tiro supera la traversa senza creare alcun pericolo per la porta difesa da Gandolfi. La ripresa parte con lo stesso copione del primo tempo coi padroni di casa che spingono, ma poi arretrano il baricentro del gioco e lasciano la manovra agli ospiti.

Su due angoli, poco dopo il 60, è solo la bravura del portiere Calderoni a salvare il Mesola dal pareggio che soffre fino alla fine, non creando occasioni, ma cercando solo di interrompere la manovra degli avversari che si gettano in avanti non avendo nulla da perdere.

A tempo scaduto, i padroni di casa raddoppiano grazie ad una caparbia incursione di Allegrucci che, entra in area e calcia una prima volta, il portiere respinge e sulla ripresa del pallone insacca per l’esultanza finale di tutta la squadra e della tifoseria locale.

cla. casta.