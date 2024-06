Mignani, 20 gol per la promozione della Pianese: "Annata super, spero di segnare ancora tanto"

La Pianese ha iniziato a programmare la stagione del ritorno nei professionisti dopo quattro stagioni in serie D. Il punto fermo resterà mister Prosperi con il direttore sportivo Cangi che sarà affiancato magari da un altro dirigente e da un segretario generale. Poi si procederà con la costruzione di una squadra che potrebbe essere giovane, ma allo stesso tempo competitiva per non ripetere gli errori che costarono l’amara retrocessione quattro anni fa al playout contro la Pergolettese. Tornando alla passata stagione invece, tra i grandi protagonisti dell’annata dei bianconeri di mister Fabio Prosperi, impossibile non citare Guglielmo Mignani (foto) arrivato a quota 20 gol in campionato assolutamente decisivi per la conquista del primo posto nel girone E di serie D. "E’ stata una annata a dir poco meravigliosa con la Pianese – le parole del giovane centravanti classe 2002 dopo il quadrangolare ‘In campo con Arturo e Guaspa’ al Berni di Badesse –. Una cosa che non mi sarei mai immaginato all’inizio della stagione e alla quale però ho sempre creduto. Ho provato negli anni a lavorare per questo tipo di stagioni e a farmi trovare pronto". Per il giovane attaccante figlio d’arte, è la prima annata tra i grandi da giocatore determinante che potrebbe accendere l’interesse di società professionistiche su di lui. "Sicuramente sono stato fortunato a trovarmi in un ambiente fantastico nel momento migliore e con le persone giuste, dai compagni al mister alla società – ha ammesso l’ex giocatore di Robur e Orvietana –. Il resto è arrivato di conseguenza. Ho avuto questa grande occasione di mettermi in mostra e l’ho sfruttata, spero di segnare ancora tanto in carriera". Su Mignani come detto già qualche voce legata a categorie superiori (vedi Cittadella) anche se l’opportunità di restare sul monte Amiata per il primo anno tra i professionisti non è da scartare. Stesso ragionamento per il suo partner principale nello scorso campionato, ovvero l’esterno d’attacco Ledonne che va in scadenza a fine mese con la Juventus ma potrebbe rinnovare e poi essere nuovamente girato al club amiatino in prestito secco.

Guido De Leo