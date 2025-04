Milan Futuro: terza vittoria consecutiva, Ternana sconfitta 1-0

SOLBIATE ARNO (Varese)Il Milan Futuro ci ha preso gusto e piazza la terza vittoria consecutiva. Sul campo di casa, a Solbiate, i rossoneri superano 1-0 la Ternana seconda in classifica e consolidano un posto nei playout: la retrocessione diretta è ormai scongiurata. Questo risultato, inoltre, regala alla Virtus Entella la promozione in Serie B. Per gli uomini di Oddo decisivi il gol di Quirini a fine primo tempo e soprattutto le parate di Nava. Il portiere rossonero salva i suoi in almeno cinque occasioni, tra cui il rigore parato a Cicirelli a 10’ dal termine. Il Milan in generale domina il primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio, poi gestisce con maturità e un pizzico di fortuna. Ottima prova anche di Camarda, protagonista con l’assist vincente per Quirini, bravo poi a segnare a porta vuota di testa. Soddisfatto il tecnico rossonero a fine gara: "Vogliamo arrivare più in alto possibile. I playout sembrano abbastanza scontati. Proviamo a vincere le ultime due partite e vediamo se riusciamo ad arrivare a più 9 (sull’avversaria playout, ndr). In quel caso non si giocherebbero. Il percorso è quello giusto, stiamo pian piano maturando. Commettiamo ancora errori ingenui, ma abbiamo ritrovato compattezza e sprazzi di gioco".

MILAN FUTURO-TERNANA 1-0 (1-0). Marcatore: 45’pt Quirini (M).

Al.St.