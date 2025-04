Milan Futuro trionfa a Sestri Levante: rimonta decisiva per la salvezza

SESTRI LEVANTE (Genova) Una vittoria che sa di svolta, quella conquistata dal Milan Futuro al “Sivori“ di Sestri Levante. In uno scontro diretto ad alta tensione, i giovani rossoneri firmano una rimonta da applausi, espugnando il campo dei corsari e compiendo un passo pesantissimo nella corsa salvezza. Il distacco dai liguri sale a quattro punti, quello dal Legnago - fanalino di coda - a cinque: un margine prezioso conquistato nel momento chiave della stagione. Eppure l’inizio era stato tutto in salita, con il Sestri avanti dopo appena sei minuti grazie al primo gol stagionale di Montebugnoli, lesto a sfruttare una palla inattiva.

La squadra di Oddo fatica a trovare ritmo, i liguri si dimostrano compatti e solidi nei duelli aerei, concedendo pochissimo. Camarda prova a scuotere i suoi, ma viene costantemente raddoppiato. L’unica vera occasione rossonera nel primo tempo arriva poco dopo la mezz’ora: magia di Alex Jimenez (tornato con la Primavera per via della squalifica in prima squadra) e palla messa in area per Coubis, che però non trova lo specchio da pochi passi. Nella ripresa il Milan Futuro alza il baricentro e costringe il Sestri sulla difensiva, senza però produrre grandi pericoli. Il pareggio arriva al 68’ grazie a una perla di Alesi, classe 2004: salta un uomo con personalità e trova l’incrocio con un sinistro dal limite. Poco dopo, i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Cominetti e i rossoneri spingono sull’acceleratore. A cinque dalla fine, il tap-in vincente di Ianesi completa la rimonta e regala tre punti d’oro. Un successo che vale doppio: per la classifica, ma soprattutto per la testa. Per la prima volta in stagione, il Milan Futuro centra due vittorie consecutive in campionato, nel momento forse più delicato dell’intero percorso.

SESTRI LEVANTE-MILAN FUTURO 1-2 (1-0). Marcatori: 6’ pt Montebugnoli (S), 23’ st Alesi (M), 39’ Ianesi (M).