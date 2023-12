Mille emozioni. Il Lumezzane cala il tris. Stop per l’AlbinoLeffe

LUMEZZANE (Brescia)

Un finale tutto cuore consente al Lumezzane di conquistare una vittoria importante, per 3-1, nel derby lombardo con l’Albinoleffe. Le due contendenti sono riuscite a dare vita ad un incontro piacevole e combattuto, ma in piena zona Cesarini, pur in inferiorità numerica, la squadra di Franzini ha trovato la forza per assestare ai seriani l’uno/due valevole per i tre punti che inseriscono i rossoblù nella zona play off. La prima a rendersi pericolosa è la formazione ospite, che chiama al lavoro Filigheddu con Gusu e Arrighini, mentre sulla ribattuta Dalmazzi è determinante nel respingere sulla linea di porta un tiro di Zoma a colpo sicuro. Le occasioni non concretizzate vengono pagate a caro prezzo dalla compagine di Lopez, trafitta al 42’ da Gerbi, che di testa ribadisce in rete un tocco di Pisano.

Nella ripresa l’Albinoleffe vuole il pareggio e al 23’ l’arbitro assegna un rigore per un tocco di Parodi. Sul dischetto si porta Arrighini, che in due tentativi batte Filigheddu. Passano solo 6’ e Cannavò rimedia un rosso per un fallo su Muzio. L’inferiorità numerica, però, non cambia i piani di un Lumezzane fermamente deciso a vincere e al 41’ Pisano, di testa, costringe di nuovo l’Albinoleffe all’inseguimento. Ma al 5’ di recupero il tris di Calì spegne definitivamente le speranze degli ospiti.

Luca Marinoni