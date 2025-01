Misano in viaggio, Young contro il Riccione

Prosegue il confronto a distanza tra Misano e Young Santarcangelo nel campionato di Promozione. La capolista misanese oggi sarà impegnata, dopo aver scavalcato i clementini in classifica appena qualche giorno fa nel turno infrasettimanale, sul campo del Frugesport ultimo della classe. Match di spicco invece per lo Young Santarcangelo che al ’Nicoletti’ se la vedrà con il Riccione 1926. Gare in viaggio per Stella, Verucchio e Bellariva Virtus che se la vedranno rispettivamente con Diegaro (il match si giocherà a Martorano), Classe e Bakia Cesenatico per cercare di scalare qualche posizione in classifica.

Promozione. Girone D (20ª giornata, ore 14.30): Bakia Cesenatico-Bellariva Virtus, Civitella-Cervia United, Classe-Verucchio, Diegaro-Stella (Stadio Romagna sintetico, Martorano di Cesena), Edelweiss-Fratta Terme, Frugesport-Misano, Riccione 1926-Young Santarcangelo, San Pietro in Vincoli-Sparta Castelbolognese, Savignanese-Forlimpopoli.

Classifica: Misano 44; Young Santarcangelo 43; Fratta Terme 40; Riccione 1926 36; Bakia 34; Cervia United 32; Classe 29; Diegaro 28; San Pietro in Vincoli 26; Civitella 25; Savignanese, Stella 22; Verucchio, Sparta Castelbolognese 20; Forlimpopoli 16; Bellariva Virtus 13; Edelweiss 12; Frugesport 10.