Missione compiuta. Amadio: "Il Montefano ha mantenuto la calma, centrata una vittoria preziosa»

"Il Montefano ha ben interpretato la partita perché il rischio era di innervosirsi non riuscendo a sbloccare il risultato". Peppino Amadio, allenatore dei viola, è soddisfatto dalla prestazione della squadra nel match vinto contro il Fano. "In settimana – ricorda – avevo sottolineato più volte ai ragazzi le insidie della gara contro il fanalino di coda, ho insistito sul fatto di non farsi prendere dalla fretta ma di avere pazienza per trovare la situazione giusta". I gol sono arrivati nella ripresa, hanno permesso ai viola di aggiungere 3 punti in classifica e hanno dato continuità al pareggio centrato nel turno precedente sul difficile campo del Chiesanuova. "Sono partite difficili da sbloccare – spiega Amadio – considerando che l’avversario sta dietro la palla ed è pronto a lasciare il segno in ripartenza. È stato importante rimanere lucidi in quei momenti".

Per Amadio è stata la seconda gara sulla panchina del Montefano dove ha debuttato a Chiesanuova cogliendo un punto. "È un gruppo – conclude il neo tecnico del Montefano – molto disposto al lavoro, è formato da elementi di valore alcuni dei quali sono da recuperare. Adesso ci attende una settimana di lavoro e dopo una vittoria gli allenamenti pesano molto meno". Da oggi la squadra inizierà a gettare le basi per la trasferta di domenica sul campo della Maceratese.