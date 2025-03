Missione compiuta con l’Urbania. Il Montefano è salvo

URBANIA (4-3-3): David; Calamita, Postacchini, Orlietti (47’ st Martedì), Galeotti; Palmucci (37’ Candidi), Alla, Nardacchione (40’ st Castignani); Ferretti, Rombini (39’ st Papa), Bonacci (27’ Gabrielli). A disp.: Strappini, Moglie, Di Lallo, Bianchi. All. Amadio.

URBANIA (4-3-3): Nannetti; Scarcella, Del Compare, Paoli, Antoniucci (1’ st Lani); Carnesecchi, Cannoni (1’ st Temellini), Bicchiarelli (1’ st Sema); Monachesi (1’ st Rivi), Nunez, Sarli (38’ st Franca). A disp.: Stafoggia, Ciarafoni, Diene, Catani. All. Lilli.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 38’ Nardacchione, 24’ st Rombini, 48’ st Franca.

Missione compiuta: il Montefano ottiene la vittoria che gli permette di tagliare il traguardo della salvezza. I viola ottengono i 3 punti ai danni dell’Urbania mettendo sul piatto della bilancia un qualcosa più degli avversari avendo cercato con maggiore insistenza e caparbietà il gol. La squadra di casa preme subito sull’acceleratore con i tentativi di Ferretti (3’ e 8’), la risposta ospite è affidata a Bicchiarelli (18’), ma le conclusioni di tutti non inquadrano lo specchio della porta. Si spegne di poco sul fondo la conclusione di Rombini (26’) e quella di Ferretti (35’). Il Montefano spinge e passa in vantaggio: Bonacci riceve palla e appoggia a Nardacchione (38’) il cui tiro non lascia scampo al portiere. A inizio ripresa si fa vedere per due volte Nunez (2’), dapprima David si salva in angolo e nell’azione successiva calcia alto. Ci pensa Nannetti (4’) a mantenere l’Urbania in corsa evitando il gol nella deviazione di Rombini sul primo palo. Il portiere si ripete (6’) sulla punizione di Alla. Montefano vicino al gol con Ferretti (23’) che colpisce il palo con il tiro dal limite. È il preludio del raddoppio: assist di Palmucci per Rombini (24’) che scavalca il portiere in uscita. Nel recupero l’Urbania accorcia le distanze con Franca (48’ st) che devia in rete.