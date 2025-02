Missione quasi compiuta. Tau a un passo dai play-off

In un colpo solo il Tau Altopascio ritorna al successo, al gol (dopo 300 minuti di astinenza dal rigore decisivo per l’1-0 contro lo Zenith; su azione dopo oltre 400’) e al blitz esterno, il sesto stagionale, il terzo del 2025. Tutto a Fiorenzuola, contro l’ultima in classifica, bissando il 2-0 dell’andata.

Questa volta si è vista una squadra più compatta, più solida, più intensa rispetto al flop contro la Sammaurese che aveva sbancato Altopascio da ultima della classe. Approccio ok e match-winner Biagioni e Motti (sempre più capocannoniere), gli autori delle due reti che consentono di consolidare il terzo gradino del podio, con Forlì e Ravenna ormai lontanissime che si contenderanno la serie "C". Guadagnati due punti sulla Pistoiese, adesso a meno sei. Raggiunta, dalla compagine di Venturi, quota 52, quando furono 55 i punti totalizzati in regular season nella passata stagione e mancano ancora nove partite. Quindi il record verrà sicuramente superato. Sono, inoltre, quattordici le lunghezze di vantaggio sulla sesta, l’Imolese: quindi play-off praticamente raggiunti dal team amaranto, anche se, in "D", contano praticamente niente, se non per gli eventuali ripescaggi. Fin qui i numeri, che fotografano bene la situazione.

Oltre a questo, c’è da sottolineare che è arrivato il riscatto in una gara non facile in riva all’Arda, visto che i rossoneri piacentini si giocavano le residue chances che rimanevano per evitare la retrocessione diretta che tocca a chi occupa gli ultimi due posti.

Scelte importanti di Venturi che è partito con bomber Motti in panchina (insieme a Bongiorni, Bruzzo, Sichi che erano stati titolari nella Waterloo di sette giorni prima), rilanciando Atzeni e l’ultimo arrivato, Barsi, ex Clodiense via Empoli.

Adesso ci saranno il match contro il Cittadella Modena, in casa, domenica prossima e la trasferta con il Lentigione, prima della sosta del 16 marzo, quella che consentirà alla Rappresentativa di serie "D" di poter partecipare al torneo di Viareggio. Poi il segmento finale di stagione.

Nel frattempo da segnalare che, nell’ultimo turno, ci sono state ben sette vittorie esterne su nove gare: solo il Ravenna ha vinto in casa, oltre al pareggio tra Sammaurese e Pistoiese.

Massimo Stefanini