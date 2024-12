Missione ribaltone. Manuzzi, eroe a Lentigione: "Ravenna, ora il primato». E domani torna la Coppa

Francesco Manuzzi è stato il protagonista principale del successo giallorosso a Lentigione. Con la sua doppietta in due minuti, ha propiziato il blitz nello scontro diretto del ‘Levantini’. Alla vigilia del match di Coppa Italia di domani pomeriggio, alle 17, al Benelli, contro i friulani del Cjarlins Muzane, è stato proprio il bomber cesenate a quantificare il peso specifico del successo corsaro di domenica: "Quelli portati a casa da Lentigione sono stati 3 punti pesantissimi. Abbiamo trovato un avversario forte, che merita La classifica, tra l’altro in un ottimo momento, reduce da 7 vittorie di fila e da risultati importanti contro Tau e Forlì. Il nostro successo è stato determinato dalla nostra voglia di incidere subito sulla partita e di limitare il loro gioco. Siamo stati bravissimi a contenere le loro iniziative, che poi è il loro punto di forza, facendo risaltare le nostre doti. Ci siamo difesi bene e, quando siamo ripartiti, lo abbiamo fatto creando tanti problemi. Lo abbiamo fatto all’inizio, capitalizzando subito, ma anche nel corso del match, dal momento che avremmo potuto segnare altre reti. Di contro, il Lentigione, ha fatto gol nell’unica occasione avuta. Oltre al risultato favorevole, c’è da mettere in evidenza anche la nostra prestazione".

Risolto il problema muscolare che lo aveva tenuto fuori per un paio di giornate, Manuzzi è tornato al centro dell’attacco in coppia con Lo Bosco, firmando la prima doppietta stagionale e raggiungendo quota 7 nella classifica dei marcatori: "Con Lo Bosco mi trovo molto bene, ma anche con Di Renzo vado bene, così come con Guida quando entra. Il parco degli attaccanti è molto forte. Siamo complementari l’uno con l’altro. Qualsiasi coppia viene scelta, è competitiva. Con Rrapaj abbiamo un buon rapporto, sia in campo sia fuori. Ci conosciamo bene. Sa quello che mi ‘serve’ e infatti mi mette sempre dei bellissimi cross; lo ringrazio per questo". Terzo in classifica a -1 dalla coppia Tau-Forlì, il Ravenna sta prendendo le misure per il ribaltone: "Dobbiamo crescere – ha aggiunto Manuzzi – come è normale che sia, ma il nostro percorso è ottimo, quindi, proseguire nel solco tracciato, sarebbe già importante. La crescita deve essere anche individuale, a cominciare dal sottoscritto. Dovrò cercare di limitare gli errori e migliorare i dettagli. Il tutto finalizzato ad arrivare prima possibile al primato".

C’era intanto una novità ieri pomeriggio a Glorie, alla ripresa degli allenamenti. Il Ravenna ha infatti in prova Abdel Zagré, centravanti del Burkina Faso, classe 2004, svincolato dal Sakaryaspor, club turco di serie B, ma di proprietà del Sion, società della massima divisione elvetica. Mister Marchionni valuterà le doti del ventenne attaccante, che non gioca da fine settembre, e che, essendo un giocatore professionista, potrà essere tesserato solo a partire da gennaio. Per completare la rosa, il ds Mandorlini è al lavoro anche per portare in giallorosso una mezzala over (doveva essere Gerbaudo, poi la Nocerina ha rilanciato l’offerta).