Mister Amaolo tiene alta la guardia: "Non mi fido della Civitanovese"

"La Civitanovese ha un bel potenziale di giocatori per la categoria e contro di noi giocherà con il coltello tra i denti. Un episodio potrebbe spostare gli equilibri della partita". Lo afferma Daniele Amaolo, tecnico del Chieti, dimostrando di non voler prendere sotto gamba la gara di domani contro l’undici di Stefano Senigagliesi. "Noi – è la lettura del tecnico neroverde – cercheremo fin da subito di fare la partita, mentre i rossoblù proveranno a metterci in difficoltà con le ripartenze, sfruttando gli spazi a disposizione. Per questo dovremo stare attenti anche a non concedere troppo". Sono diversi gli aspetti e gli interpreti della Civitanovese che Amaolo conosce e tiene in considerazione. "In trasferta – ricorda il tecnico originario di Porto San Giorgio –, la formazione adriatica ha conquistato 5 delle 6 vittorie totali. Credo che abbiano perso quei 5 o 6 punti in casa che ora permetterebbero loro di essere nella zona salvezza. Conosco bene Domizi, Foglia e Milani avendoli allenati (al Pineto, ndr), ma anche Passalacqua, Buonavoglia, Diop, Capece e Padovani. Sono tutti giocatori di categoria. La squadra è completa in ogni reparto, anche se magari ci sono stati dei cambiamenti in corso d’opera".

All’andata, dove però sulla panchina teatina non sedeva Amaolo ma Ignoffo, la Civitanovese ebbe un inizio incredibile, passando al doppio vantaggio e sciupando altre occasioni. Poi, la compagine allora allenata da Alfonsi si spense e incassò i 3 gol dei neroverdi, venendo sconfitta. "So bene che per quanto aveva creato avrebbe dovuto chiuderla. Questo testimonia il suo potenziale". Dopo aver ottenuto 5 risultati utili consecutivi, nell’ultimo turno Visciano e soci hanno perso in casa contro Teramo senza reagire ad un gol preso nelle battute iniziali. "È chiaro – dice Amaolo – che se incontri una squadra di caratura elevata come i biancorossi una sconfitta ci possa stare. La Civitanovese non deve recriminare su quella partita".

Circa un mese fa il Chieti vinse contro i biancorossi, ora secondi. "Fu un match equilibrato. Il Teramo ci concesse delle opportunità che noi riuscimmo a sfruttare bene". Poi, per i neroverdi, è giunto un solo punto nelle ultime 3 gare. Domenica scorsa, Ceccarelli e compagni hanno perso in casa della capolista Sambenedettese. "Abbiamo affrontato – conclude – una squadra dallo spessore elevato, anche se abbiamo fatto una buona gara". Ad arbitrare l’incontro, che si terrà alle 15 allo stadio Angelini, sarà Nicolò Trombello della sezione di Como, con gli assistenti Camillo Amarante di Castellamare di Stabia e Simone Conforti di Salerno.

Francesco Rossetti