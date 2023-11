Mister Baldolini. "Avversario forte ma noi abbiamo fatto il massimo»

Non può essere soddisfatto del risultato, il tecnico della Baldaccio Bruni, Luca Baldolini. Ma della prestazione dei suoi ragazzi, sì, lo è. "Giocare contro il Siena è proibitivo per tutte le squadre del girone – ha detto –, ma le partite vanno giocate. E noi ci abbiamo fatto quello che potevamo fare, a un certo punto ci abbiamo anche creduto. Qualche errore lo abbiamo commesso, ma i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare e sono contento della loro prova e anche dell’atteggiamento che hanno tenuto. Non posso recriminare loro nulla, in campo c’erano due squadre con valori diversi". "La gara l’abbiamo preparata con tranquillità – ha proseguito –, a livello psicologico non è stato difficile e peccato che non abbiamo avuto l’occasione di giocare al Franchi. Il concetto di base è stato: se li aspettiamo, prima o poi gol lo subiamo. Allora siamo andati a prenderli, anche se con qualche difficoltà. Ci siamo giocati la partita al limite delle nostre possibilità. Ci eravamo preparati bene anche sulle palle inattive, perché sapevamo che marcavano a zona. Ci abbiamo provato, consapevoli che tra lo strafare e il subire c’entra di mezzo la qualità". Sul rigore. "Ero lontano, ma qualche dubbio ce l’ho".