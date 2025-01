Mister Bellazzini. "I miei complimenti ai nostri avversari. Noi con coraggio»

La compattezza del Siena l’ha avuta vinta sul secondo miglior attacco del girone: il tecnico biancorosso Bellazzini applaude la Robur. "Sapevamo di affrontare una squadra dalle spiccate qualità difensive e le abbiamo ritrovate tutte – ha detto il tecnico –. Faccio i complimenti ai bianconeri. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto il coraggio di presentarci in uno stadio blasonato, contro una squadra blasonata, senza snaturarci. Un motivo d’orgoglio. Il Siena, alla fine, non ha creato molto, il nostro portiere ha fatto giusto una bella parata. Il gol è arrivato da una giocata di due uomini di qualità come Giannetti e Candido". "Siena-Ghiviborgo uno scontro diretto per i play off – ha aggiunto il mister –? Questo è un campionato equilibrato, con una qualità media piuttosto alta, ogni partita quindi è difficile. Il Livorno, per struttura e organico è un gradino sopra agli altri, ma dal secondo posto tutte le squadre sono competitive. Per noi i play off sono un sogno".