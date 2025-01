Mister Bonuccelli. "Ci siamo fatti gol praticamente da soli. Come all’andata»

"Commentare la partita mi risulta difficile: come all’andata ci siamo praticamente fatti un gol da soli e, dopo la prima rete del Siena, la gara non dico sia finita, ma quasi": sorride amaramente il tecnico del San Donato Tavarnelle, Vitaliano Bonuccelli, al triplice fischio del match del Franchi.

"Mi sono arrabbiato perché un gol così non ci appartiene – le sue parole –, giochiamo se possiamo giochiamo: la squadra era pronta per salire ma abbiamo regalato il pallone agli avversari. Ci è mancata la giusta attenzione, ma nel calcio ci stanno anche gli errori. Nonostante le tante assenze e l’utilizzo di diversi giocatori fuori ruolo, abbiamo comunque fornito una buona prova per 60-65 minuti, la sfida è stata equilibrata, anche se i bianconeri, dopo appena 5-6 minuti hanno avuto una grande chance. Forse potevamo fare qualcosa di più nel primo tempo, soprattutto sugli esterni, l’1-0 è arrivato in un momento della gara in cui c’era stato poco".

Bonuccelli ha quindi ‘annunciato’ la partenza di Sylla, uno dei giocatori di maggior spessore della rosa, passato all’Andria. "E’ andato via giovedì – ha chiuso il tecnico –: il San Donato Tavarnelle non può permettersi di tenere giocatori controvoglia, poi la società non è mia…".

A.G.