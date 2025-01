Mister buscè. "Buona prestazione. Ora non dobbiamo fare dei calcoli»

"Usciamo con una prestazione importante da questa partita. Ora non facciamo calcoli". Sembra soddisfatto Antonio Buscè di quanto il suo Rimini ha fatto a Trapani. E sapendo che ora ci sarà una gara di ritorno in equilibrio e da giocare in casa per provare a raggiungere la finale. "E’ stata una bella partita – dice il tecnico dei biancorossi – Ottimo il nostro primo tempo nel quale c’è stata solo un po’ troppa frenesia nell’ultimo passaggio. Come spesso ci accade nell’ultimo periodo, ma è fisiologico. Sapevamo che arrivando a Trapani avremmo avuto davanti una squadra importante, di qualità, molto esperta. Ma i ragazzi sono stati bravi a soffrire il giusto affrontando questa partita a viso aperto". Un pari che, alla fine, Buscè si tiene non stretto, ma strettissimo. "Questa squadra è matura e difficilmente prende gol". E per ora sembra bastare.