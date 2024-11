Mister Consonni sorride. Riccobono e Senigagliesi ok

Due squadre in salute, che hanno vinto in trasferta, Grosseto e San Donato Tavarnelle domenica si affrontano allo stadio "Leonardo Pianigiani" di Barberino Tavarnelle. Il Grosseto di mister Consonni con 18 punti occupa il primo posto utile fuori dai playoff, Il San Donato del tecnico Bonuccelli, ex di turno, con 14 punti si trova al primo posto utile fuori dai playout: i primi, biancorossi, e gli ultimi, gialloblù, quindi, stazionano nella zona "tranquilla" della classifica. E tutte e due le formazioni sono in serie positiva per cui si prevede un match aperto. Il Grosseto, due pareggi e tre vittorie nelle ultime cinque gare, sta vivendo un momento particolare che ha coinciso con l’arrivo in panchina dell’ex biancorosso Gigi Consonni il quale ha saputo riportare tranquillità e serenità, in un ambiente che era sull’orlo del precipizio, caratteristiche che si percepiscono anche seguendo le sedute di allenamento al "Palazzoli". Ieri pomeriggio Riccobono e Senigagliesi, completamente ristabiliti, hanno svolto regolarmente il lavoro mentre Bolcano ha svolto un lavoro a parte. Assente Grasso per un attacco influenzale mentre Frosali è in attesa di una nuova sistemazione in attesa dell’apertura del mercato invernale nel corso del quale il direttore generale Filippo Vetrini effettuerà alcuni movimenti, soprattutto in uscita. Allungare la serie positiva per Cretella e compagni sarebbe il modo migliore per chiudere il mese di novembre.