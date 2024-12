Mister Formisano. "Risultato che vale. Il secondo tempo è stato di carattere»

"Un punto che vale tanto", per il tecnico della Pianese Formisano, quello ottenuto a Perugia. "Finché commettiamo errori di inesperienza, possiamo sempre migliorare – dice il mister –. Siamo una squadra giovanissima. Il secondo tempo è stato di carattere, potevamo fare gol in due occasioni, la palla che è uscita di pochi centimetri, abbiamo difeso con ordine contro una squadra di qualità come il Perugia. Grazie anche ai tifosi che ci sono sempre vicini". "Ho trovato un gruppo sano, di uomini veri, di grandi lavoratori che hanno voglia di emergere e sacrificarsi – aggiunge –. Sono orgoglioso della prestazione che hanno fatto. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, è stata una bella partita. Noi siamo stati vivi, equilibrati e cinici quando dovevamo esserlo, solidi quando c’era da difenderci". Su Boccadamo. "In carriera ha raccolto meno di quello che merita. E’ un ragazzo applicato, intelligente, duttile e umile. Deve solo migliorare nella realizzazione".