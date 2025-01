Mister Magrini: "E’ stata una battaglia. Le partite si vincono anche soffrendo"

"Una bella battaglia" l’ha definita il tecnico bianconero, Lamberto Magrini (foto). "E’ stata una bella gara, lottata più che a livello tecnico, a livello agonistico – le parole del mister –. Nonostante l’agonismo non sia una delle nostre migliori armi, oggi ho visto un Siena che ha saputo difendere, fino in fondo, il minimo vantaggio. Bene così. Le partite si vincono anche soffrendo: una squadra forte è anche quella capace di far male quando è il momento e stringere i denti quando c’è da farlo. Oggi, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo costruito poco per non dire nulla ma ci siamo difesi ordinati. Forse un po’ troppo bassi. Non so dire se il risultato è giusto, ma tanto nel calcio conta solo chi fa gol". Per la Robur il secondo successo consecutivo.

"Ai ragazzi ho sempre detto di scendere in campo con la voglia di vincere. A volte ci è riuscito giocando bene, oggi è stata una partita in cui non siamo stati bellissimi, ma molto concreti. E, soprattutto, dopo il vantaggio, la difesa ha dimostrato di sapere quello che fa".

Nei primissimi minuti, però, il Siena è apparso un po’ in difficoltà. "Anche per le caratteristiche dei giocatori – ha affermato Magrini –: in questa squadra non c’è gente esplosiva, forte e reattiva. Abbiamo uomini con il passo un po’ più compassato, ma di esperienza. Bianchi e Mastalli, che alla fine erano stanchi, ti danno sempre la giusta garanzia sul piano tattico. Giocatori con forza, gamba, corsa, tecnica ed esperienza è difficile trovarli in questa categoria…".

"I quinti di difesa – ha proseguito l’allenatore della Robur –? Ricchi è anche un sesto perché difende poco e attacca molto. Morosi gli ho chiesto di farlo perché era abbastanza stanco, poi a un certo punti si lamentava, non sapevo se era per i crampi. Invece era una contusione per una botta. Con loro, Achy, Biancon e Cavallari, e il portiere esperto, per gli altri difficile far gol…". Per Galligani seconda rete di fila. "Poteva fare qualcosina di meglio in altre circostanze – ha chiuso il mister bianconero –, ma finché trova il gol sono contento per lui. L’importante è farne. Mi è piaciuto anche Boccardi: ha fatto una bella partita, ha dato consistenza, ha dato profondità, a livello tecnico è riuscito spesso a saltare l’uomo; nel primo tempo ha messo due belle palle a Masini, arrivato un po’ in ritardo. Se Pippo è in giornata è un gran giocatore, perché aiuta anche sotto l’aspetto tecnico".

Angela Gorellini